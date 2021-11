DELFI MEHHIKOS | Maria Sakkari: arvan endiselt, et kohtunik tegi vale otsuse

Delfi palus matšijärgsel pressikonverentsil Sakkaril olukorda enda vaatenurgast kirjeldada. "Kui ma vaidlen, siis ilmselgelt sellepärast, et ma arvasin, et ta tegi vale otsuse," valmistas antud otsus kreeklannale veel tund aega hiljemgi tuska.

"Arvan endiselt, et see oli vale otsus. Mõistan, et kõik teevad vigu. See, et ma temaga matši sellisel hetkel niimoodi rääkima pidin, ei tulnud kindlasti kasuks. See polnud väga kena."