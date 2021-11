DELFI BRÜSSELIS | Thomas Häberli alguses pingile jäetud Rauno Sappinenist: Tšehhi vastu on ta kindlasti värskem

Seejuures domineeris Belgia kohtumist esimesest minutitest saadik ning initsiatiivi mängu jooksul praktiliselt käest ei andnudki. "Esimesed kümme minutit polnud me mängus sees," tunnistas mängujärgsel pressikonverentsil koondise loots Thomas Häberli. "Olime alguses väga passiivsed. Me polnud mängus sees ja kohe oli näha, kui tugevad nad on."