VIDEO | Tuline moment WTA aastalõputurniiril: kas Maria Sakkari reageeris üle või eksis kogenud pukikohtunik?

Nimelt on tennisereeglites kirjas, et mängitud punkt jääb kehtima, kui kohtuniku arvates ei mõjutanud esialgne hüüe mängu käiku ega seganud kumbagi mängijat. Kordusest on näha, et Sakkari jõudis löögi enne ära sooritada, kui kohtunik "out" hüüdis.