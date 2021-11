Eesti piljardimängija võitis EM-il pronksmedali

Kõigest 15-aastane Karl Gnadeberg kui ka Gert Maimre (17-aastane) pidid võistlustel osalema meeste vanuseklassis. Seda põhjusel, et juunioride EM toimus juba suvel ning, et mõlemad noored sportlased teenisid endale koha lisaks Eesti noorte koondisele ka täiskasvanute piljardi koondisesse. U23 vanuseklassis lubatakse mängima vaid 19-22 aastased sportlased, mistõttu oli Mark Mägi ainus Eesti esindaja kes U23 vanuseklassis osales.

“Tänu Eesti esindajate varasematele headele tulemustele tiitlivõistlustel on kõigil ka ootused suured. Selge on aga see, et igalt tiitlivõistluselt medaliga tagasi tulla on väga keeruline. Õnneks seekord, tänu Margi heale etteastele, päris tühjade kätega ei jäänud,” ütles peale võistluste lõppu alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.