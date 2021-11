OTSEBLOGI | Belgia domineerib kohtumist Eesti üle selgelt, eestlaste kaotusseis püsib aga minimaalne

Eesti jalgpallikoondist tabas valikakna alguses mitu tagasilööki, kui selgus, et erinevate tervisehädadega jäävad eemale koondise esiväravavaht Karl Jakob Hein ja poolkaitsjad Mattias Käit ning Bogdan Vaštšuk. Koondise loots Thomas Häberli kinnitas, et kõik, kes lõpuks koondisega liitusid, on ka täna mängukõlbulikud.

"Nende kahe mängija kvaliteet on selge," sõnas Häberli Käiti ja Heina puudumise kohta. "Meil on aga teisi mängijaid ka. Teame Käiti, kellel on väga eriline kiirus ning ta lõi suurepärase värava Belgia vastu. Nüüd on aga teistel palluritel võimalus end näidata," jätkas šveitslane, lisades seejärel, et Belgia vastu on väravas Flora põhiväravavaht Matvei Igonen.

Mis on Eesti võimalused võõrsil Belgiale vastu saada? "Peame tegema perfektse esituse. See hõlmab kõike, mis on jalgpallis tähtsad: meeskondlik mäng, kaitsetöö, üleminekud ja rünnakud. Vaatame, mis homme saab," kommenteeris šveitslane.

Mäletatavasti kaotas Eesti septembrikuise koduse valikmängu Belgiale 2:5. Mida on sellest mängust kaasa võtta? "Oleme mängu uuesti läbi vaadanud. Vaatasime, mida tegime hästi ning mida saaks paremini teha," sõnas koondise esiründaja Rauno Sappinen. "Iga päev pole võimalik maailma ühe parima meeskonna vastu mängida. Peame sellest võimalusest kümne küünega kinni haarama."

Septembris Eestile kaks väravat kõmmutanud Romelu Lukaku jääb vigastuse tõttu käesolevast valikmängude aknast eemale. Peatreener Roberto Martinez annab seega ilmselt võimaluse Crystal Palace'is leiba teenivale Christian Bentekele.

Küll aga on koondises tagasi keskväljamaestro Kevin De Bruyne, kes jäi vigastuse tõttu septembrikuisest mängust Eestiga eemale. Manchester City mängija sõnas pressikonverentsil, et Belgia läheb tänast mängu kindlasti võitma. "Meie eesmärk on jõuda Katari MM-ile," sõnas ta. Kui Belgia täna võidab, on neil ka pilet MM-ile olemas.