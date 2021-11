BLOGI | Erik Sorga lõi Belgiale värava, aga Eesti viigilootus kustus sama kiiresti kui tekkis

Belgia on seitsme mänguga kogunud 19 punkti ja E-alagrupi võit on kindel. Eesti on nelja punkriga neljandal kohal. Et Wales võitis samal ajal peetud kohtumises 5:1 Valgevenet, ei saa valiksarja kolme punktiga lõpetanud Valgevene enam Eestist mööduda.