DELFI BRÜSSELIS | Belgial on 36 000 pealtvaataja ees võimalus kindlustada pilet Katari MM-ile

Belgia on MM-valiksarja Euroopa E-alagrupi kindel liider. Belglased pole ainsana kaotust pidanud tunnistama, kui Punastel Kuraditel (Belgia koondislaste hüüdnimi, The Red Devils - K.R.) on tabelis viis võitu ja üks viik. Väravatevahe on muljetavaldav 21:4. Belgia kaotas punkte vaid märtsikuises mängus Tšehhiga, mis lõppes 1:1 viigiseisul.