TÄISPIKKUSES | Sabalenka tuli publiku abiga rongi alt välja, Swiatek jääb viimaseks, Badosa võidab alagrupi

"Publik oli muidugi imeline. Nautisin väljakul iga sekundit. Ma pole sellist toetust veel varem tundnud. Kananahk tuli ihule."





Mängu murdepunkt oli Sabalenka jaoks teise seti viies geim, mil ta Swiateki servi esimest korda murdis. "Pärast seda hakkasin end paremini tundma, leidsin oma mängu. Pidin selle murde ära kasutama, enda servi hoidma ja ees püsima, lihtsalt end käimas hoidma ja võitlema," sõnas valgevenelanna.

"See on mulle väga tähtis, et mul on veel võimalus grupist edasi minna. Maria on kõva vastane. Ta on võitleja. Mängud temaga on alati üks suur lahing. Kavatsen endast kõik väljakule jätta. Ma ei tee enam seda viga nagu esimeses mängus. Rohkem ma alla ei anna."