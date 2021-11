DELFI MEHHIKOS | Muguruza peab pühapäeval Kontaveidilt revanši võtma: Moskvas ei olnud lihtsalt minu päev

"Ütlesin endale [rasketel hetkedel], et olen Mehhikos. Ma armastan seda paika. See on viimane pingutus. Annan endast igas matšis kõik, mis mul on. Pole vahet, kui kole see tulemus tuleb. Alati on võimalus olemas, sest ma olen nende kõigiga mänginud, mõnda võitnud, mõnele kaotanud. Võimalused on väga lahtised. Kunagi ei ole tunnet, et sul pole võimalust. Sellest ma oma kütust saangi. Olen väga põnevil, et mul võimalused veel elus on," lisas Muguruza.