DELFI VIDEO MEHHIKOST | Kontaveit teda mängu järel tabanud üllatusest: üritasin keskenduda mängule, mitte sellele, kuhu see mind viib

"Teadsin, et see võimalus on olemas, aga ei teadnud, kuidas see täpselt käib, sest ma pole väga palju alagrupiturniire mänginud. Tähtis oli keskenduda mängule ja mõtte mõelda sellele, mitu mängu järjest olen võitnud või kuhu see võit mind asetaks. Kui sa hakkad liiga palju tulemusele mõtlema, siis pole nende võitudega midagi teha," rääkis Kontaveit pärast maailma neljanda reketi Karolina Pliškova 6:4, 6:0 alistamist Delfile.