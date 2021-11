DELFI BRÜSSELIS | Maailma esinumbri peatreener kiitis Häberli tööd ja tunnustas Eesti ründajaid: peame homme perfektselt mängima

"Nad on leidnud uue treeneri käe all saanud selguse, mida tuleb teha," kiitis Martinez Eesti koondise peatreeneri Thomas Häberli senist tööd. "Nad mängivad alati fantastilise keskendumisega. Vastastiimina tuleb olla vägagi teadlik nende kiiretest üleminekutest (kaitsest) rünnakule."

"Üleüldse on nad väga dünaamiline võistkond," jätkas Martinez. "Viimati mängides lõid nad meile kaks väravat. Me küll suutsime ise palju olukordi luua, aga ka nemad tulevad sarnase mentaliteediga vastu. Pole vahet, kas nad mängivad kodus või võõrsil. Neil on alati selline mentaliteet. Nad said võõrsil Walesi vastu väga hea viigi kätte (Eesti võitles välja 0:0 viigi - K.R.). Peame homme mängima perfektselt, sest nad panevad meid kindlasti proovile."