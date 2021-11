Winter Cup´l sel nädalavahetusel stardis viis eestlast

Lonato kardirajal Itaalias sõidetav Winter Cup on ajalooliliselt olnud oluliseimate üksikvõistluste seas. Harilikult on tegemist kogu kardimaailma jaoks nö hooaja avavõistlusega, kus kohal kogu maailma eliit ja kus näidatud edu on edasi kandunud ülejäänud hooaega. 2018. a võitis Winter Cup'i klassis OK-Junior Paul Aron, kes krooniti veel sama aasta lõpus Euroopa meistriks. Juba 2002. a Winter Cup'l saavutatud 3. koht avas Eesti läbi aegade ühe edukaima võidusõitja Marko Asmeri jaoks aga ukse Tony Karti tehasetiimi.