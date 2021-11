TIPPHETKED | Kalev/Cramo mõõn jätkub: Rapla võttis lõpusekundi viskest magusa võidu

Hergo Tasuja sõnul olid suured panustajad Anti Kalle, Rando Reining ja Tanel Malk. Tal on hea meel, et avamispeol mängivad AVIS UTILITAS Rapla ja BC Kalev/Cramo: "Heatasemeline korvpallimäng on kindlasti saare elanikele tippsündmus."

Üks spordikeskuse rajamise mõtte arendaja oli Sportlandi kaasasutaja ja omanik Anti Kalle. Endise korvpalluri ja praeguse korvpalli toetaja sõnul on kasvavale põlvkonnale vajalik luua väga heal tasemel vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi: "Eelmine Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas on suviti hiidlane, ma ise olen ka. Tekkis ühine arusaamine – selleks et sport tõuseks saarel paremale tasemele, oli vaja luua uut infrastruktuuri. Tänu riigi toele pani ka kohalik võim õla alla ning mõte sai teoks. Kui lasteaaed, kool ja sportimisvõimalused on maailma tasemel, siis läheb elu edasi."

Kell 17.30 algavat mängu saab vaadata Delfist.

AVIS UTILITAS Rapla meeskonna mänedžer Jaak Karp sõnas, et tegu on nende kodumänguga ja seetõttu väga oluline: "Mängu organiseerimise kaudu tajume väga tugevalt, kui oluline sündmus on uue spordihoone avamine hiidlaste jaoks ja meie mäng BC Kalev/Cramoga osana spordikeskuse avamisepeost. Nii kohalikud hiidlased kui ka Hiiumaaga seotud korvpallisõpradest ettevõtjad pingutavad väga, et tõepoolest tuleks meie jaoks kodumäng."

Rapla meeskonna poolehoidjad sõidavad Hiiumaale, et tekitada saalis innustav mänguõhustik.

Karp: "Kõik, kel on võimalik, on pannud ka reedese päeva toimima, et sõita oma meeskonnale kaasa elama ning et hiidlased oma silmaga näeks ja oma kõrvaga kuuleks, kuidas ühed Eesti paremad spordifännid nende uue saali rõkkama panevad."

Üks mängu reklaamija on AVIS UTILITAS Rapla tugitala, Hiiumaal sirgunud ja korvpalli mängima hakanud Martin Paasoja. Pärast välisklubides veedetud aega liitus tagamängija taas Rapla meeskonnaga.

Karp meenutas: "Paasoja oli enne välismaale siirdumist viis aastat ülioluline osa meie klubist ja jättis juba tookordsel perioodil väga sügava jälje Raplasse. Ta on üks neist mängijatest, keda kõik alati tagasi ootavad, nii klubi, meeskonnakaaslased kui ka fännid. Nägin oma silmaga mitmete fännide reaktsioone uudisele, et ta taas Raplaga liitub, need olid tõeliselt südantsoojendavad."

Peale pallimängusaali on Hiiumaa spordikeskuses kergejõustiku ala, tennisehall, treeningsaalid ja noortekeskus. Õues asuvad väliväljakud, tehismuruga jalgpalliväljak, rulapark, mänguplatsid. Spordikeskuses viiakse läbi Hiiumaa spordikooli õpilaste treeninguid ja Kärdla kooli kehalise kasvatuse tunde, sellest jalutuskäigu kaugusel asuvad terviserajad ja staadion.