OTSE DELFI TV-s | Rapla ja Kalev/Cramo peavad Superkarika veerandfinaali korduskohtumise Hiiumaal

Seeria avakohtumine peeti 4. novembril Tallinnas Kalevi spordihallis. Kalev/Cramo võitis avamängu 86:55.

Hiiumaa on siiani pidanud ainsa maakonnana kaasaegse spordikeskuseta hakkama saama ja lastes spordiseemet külvama. Nii päris hiidlased kui ka saarel suvitavad mandriinimesed võivad suure ühise teo üle rõõmustada – Kärdlas pandi kahe aasta jooksul ligi kümne miljoni euro eest püsti kaasaegne spordikeskus, kirjutab basket.ee.

Viie miljoni euroga toetas spordikeskuse ehitamist riik ja 1,2 miljonit eurot eraldati koroonapiirangute tõttu omavalitsustele suunatud majanduse elavdamise meetmest.

Üks spordikeskuse rajamise mõtte arendaja oli Sportlandi kaasasutaja ja omanik Anti Kalle. Endise korvpalluri ja praeguse korvpalli toetaja sõnul on kasvavale põlvkonnale vajalik luua väga heal tasemel vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi: "Eelmine Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas on suviti hiidlane, ma ise olen ka. Tekkis ühine arusaamine – selleks et sport tõuseks saarel paremale tasemele, oli vaja luua uut infrastruktuuri. Tänu riigi toele pani ka kohalik võim õla alla ning mõte sai teoks. Kui lasteaaed, kool ja sportimisvõimalused on maailma tasemel, siis läheb elu edasi."

Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja sõnul läks ehitusprotsess kiiremini ja võib-olla tõhusamalt, kui esialgu oli kavandatud: "Ühe kultuuriministri ametisoleku ajal saime esimese rahastuse ja alustasime ehitamisega. Kogu saar toimetas spordikeskuse rajamise heaks, tegime ka lobitööd. Järgmise kultuuriministri ajal eraldati veel summa. Samuti saime raha Covid-10 toetuse meetmest. Esialgu polnud usku, et ehitame spordikeskuse nii ruttu valmis."

Hergo Tasuja sõnul olid suured panustajad Anti Kalle, Rando Reining ja Tanel Malk. Tal on hea meel, et avamispeol mängivad AVIS UTILITAS Rapla ja BC Kalev/Cramo: "Heatasemeline korvpallimäng on kindlasti saare elanikele tippsündmus."

Kell 17.30 algavat mängu saab vaadata Delfist.