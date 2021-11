KOMMENTAAR | Eesti Jäähokiliidu juhatuse esimees: jäähallide nappus Eestis tõmbab andekatele sportlastele hoogsalt pidurit

Eesti jäähoki tähistab tänavu oma 90. juubelit, ent vaid vähesed teavad, et Eestis üldse tasemel jäähokit mängitakse. Vaatamata meie sportlaste saavutustele, kus Eesti hokimängijad viskavad litrit naaberriikide tippklubides, on see talispordiala, mis on jäänud unustuse hõlma. Hoolimata ka sellest, et just sel nädalal toimub Tallinnas Baltimaade ühine hokiturniir või peale 12-aastast pausi kogunes taaskord naiste koondis, et osaleda 2022. aasta kevadel toimuvatel maailmameistrivõistlustel. Miks jäähoki jääb märkamatuks ning mida saame teha selleks, et jäähokihuvilistel oleks võimalus spordiala harrastada?

On kerge alahinnata jääspordialade tähtsust Eesti spordis, sest meil puudub üldine jääspordikultuur. Et selline kultuur saaks tekkida, tuleb anda jääspordialadele esmalt võimalus. Alustuseks piisaks vajalikust infrastruktuurist, mis annab igale Eestis elavale noorele võimaluse uisud alla saada vähemalt mitu korda hooaja jooksul. Mingil põhjusel ei ole seda siiani oluliseks peetud. Eestis on hetkel vaid 7 jäähalli, mis avatud kauem kui 6 kuud aastas. Neid jäähalle jagavad omavahel nii iluuisutajad, jäähoki meeskonnad kui kurlingu harrastajad. Võrdluseks, et Soomes on 282 jäähalli ning Rootsis suisa 363 jäähalli. Meiega pindala ja elanike arvu poolest sarnases Lätis on jäähalle 24. Maailma hokiriikide edetabelis on lätlased sealjuures lausa tugeval 10. kohal (võrdluseks on Eesti koondis 27. kohal). Ligipääs jääväljakule on kindlasti üks oluline põhjus, miks meie naabrid on toonud kõrgeid medalikohti nii olümpiamängudelt kui ka maailmameistrivõistlustelt.

Koolidel pole võimalik riiklikku õppekava täita