OTSE DELFI TV-s | Vastamisi lähevad avamängu kaotanud Krejcikova ja Muguruza

Krejcikova ja Muguruza on seni omavahel kohtunud kolmel korral ning kõik mängud on toimunud sel aastal. Dubai turniiri finaalis teenis Muguruza 7:6 (6), 6:3 võidu. Cincinnatis jäi peale Krejcikova 6:1, 6:7 (5), 6:2 ning US Openi kaheksandikfinaalis võitis tšehhitar 6:3, 7:6 (4).