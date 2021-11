Eesti klubisid ootab käsipalli Balti liigas täisprogramm

Balti liigat täiseduga jätkav liiderduo Põlva Serviti ja Viljandi HC on kogunud 14 punkti ning lähimast jälitajast ehk Vilniuse VHC Šviesast juba viie silmaga lahti rebinud. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil on kaheksa ning Raasiku/Mistral ja SK Tapal neli punkti.

Üheksa võrra parema väravate vahe tõttu tabelis esikohta hoidev Serviti sõidab raskele reisile, kus tuleb võõrsil kohtuda esmalt tiitlikaitsja Klaipeda HC Dragunase ja siis Läti meistri Dobele ZRHK Tenaxiga. Kaheksast viimasest omavahelisest mängust on leedukad võitnud koguni kuus, sealhulgas tänavu aprillis Balti liiga poolfinaalis.

"Ees ootab pikk reis ja kaks kindlasti rasket mängu. Dragunas on võib-olla paberil nelja põhimehe lahkumisega sel hooajal nõrgenenud, aga kodus on leedukad alati sitked ja kergelt me võtma neid mänge ei lähe," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.