Ott Tänaku asemel Hyundai WRC-tiimiga liitunud Teemu Suninen: see on võitjate auto

Suninen rääkis ralli eel Hyundai pressiteenistuse vahendusel, et ta ootab uut väljakutset väga. „See on meie jaoks suurepärane võimalus, et saame Monza rallil olla osa Hyundai meeskonnast,” sõnas Suninen. „See on suurepärane viis hooaja lõpetamiseks.”

„Minu sihiks on täita meeskonna poolt mulle pandud ülesandeid. Hyundai i20 WRC on minu jaoks uus auto ja seega vajan kindlasti ka harjumiseks aega. Sain võistluseelsel testil end proovile panna ja olen täiesti kindel, et see on võitjate auto,” lisas soomlane.