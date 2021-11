Selgusid ka meeste tennise aastalõputurniiri alagrupid

Torinos toimus nüüd ka alagruppide loosimine. Rohelises alagrupis mängivad maailma esireket Novak Djokovic (Serbia), Stefanos Tsitsipas (Kreeka, ATP 4.), Andrei Rubljov (Venemaa, ATP 5.) ning Casper Ruud (Norra, ATP 8.).

Punases alagrupis mängivad Daniil Medvedev (Venemaa, ATP 2.), Alexander Zverev (Saksamaa, ATP 3.), Matteo Berrettini (Itaalia, ATP 7.) ning Hubert Hurkacz (Poola, ATP 9.).

Mulluses finaalis alistas Medvedev 4:6, 7:6 (2), 6:4 austerlase Dominic Thiemi.

Aastlõputurniiridel on läbi aegade kõige edukamaks mängijaks Roger Federer, kes on turniiri võitnud kuuel korral. Viimati suutis ta seda aga 2011. aastal. Edukuselt teiseks meheks on Djokovic viie esikohaga, tema triumfeeris viimati 2015. aastal. Seejärel on esikohani jõudnud Andy Murray, Grigor Dimitrov, Zverev, Tsitsipas ning mullu Medvedev.

ATP Finals draw



A

Djokovic

Tsitsipas

Rublev

Ruud



B

Medvedev

Zverev

Berrettini

Hurkacz — José Morgado (@josemorgado) November 11, 2021