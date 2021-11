VÄGEV! Kontaveit võitis maailma neljanda reketi ülikindlalt, teise seti koguni 6:0!

Alagrupis teise võidu saanud eestlanna on taganud juba pääsu poolfinaali. Viimases alagrupikohtumises on tema vastaseks Garbine Muguruza.

29-aastane Pliškova on aastaid kuulunud tennisemaailma paremikku ning ta on võitnud 16 WTA-turniiri. Suure slämmi turniiridel on tal esikoht aga veel saavutamata, kuigi kahel korral on ta mänginud ka finaalis. Pliškova jõudis esikohamänguni 2016. aastal US Openil ning tänavu Wimbledonis. Austraalia ja Prantsusmaa lahtistel on tema laeks jäänud poolfinaal.