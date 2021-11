OTSE DELFI TV-s | Vägev algus! Kontaveit võitis maailma neljanda reketi vastu avaseti

Kontaveit ja Pliškova on senise karjääri jooksul kohtunud kolmel korral ning seni on alati peale jäänud tšehhitar. Omavahel mängiti kahel korral 2019. aastal. Canadian Mastersil jäi Pliškova peale 6:3, 7:5 ning Indian Wellsis võitis ta 7:6 (0), 4:6, 6:2. 2018. aastal Stuttgartis võitis Pliškova 6:4, 6:2.

29-aastane Pliškova on aastaid kuulunud tennisemaailma paremikku ning ta on võitnud 16 WTA-turniiri. Suure slämmi turniiridel on tal esikoht aga veel saavutamata, kuigi kahel korral on ta mänginud ka finaalis. Pliškova jõudis esikohamänguni 2016. aastal US Openil ning tänavu Wimbledonis. Austraalia ja Prantsusmaa lahtistel on tema laeks jäänud poolfinaal.