"Kolm aastat tagasi ei kujutanud ma tõesti ette, et me sellises rollis olen," tõdes Puig päev hiljem Delfile. "Aga sellised võimalused tekivad, kui sa palju aastaid tuuri peal veedad. Sa saad tuttavaks paljude inimestega ning mulle on kasuks tulnud ka kahe keele valdamine. On tore kuuluda ringhäälingutiimi perekonda. See loob sulle pinnase ka ülejäänud eluks, kui ma kunagi karjääri lõpetan. Aga ma pole veel tennist lõpetanud. Loodan varsti väljakul tagasi olla."

Loe edasi, kuidas Puig Kontaveidi viimase aja edu kommenteerib, milliseks peab ta eestlanna võimalusi täna Karolina Pliškova vastu, mida töö ESPN-i ekspertkommentaatorina talle õpetanud on ning millisele ajale ta oma suure tagasituleku on planeerinud!