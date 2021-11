DELFI MEHHIKOS | Iga Swiatek: mul on häbi, et ma oma taset välja ei mänginud

"Sain aru, kui tähtis mulle turniiridel tasapisi sisse mängimine on. Esimesed mängud on alati lihtsamad kui need TOP 10 vastu peetavad matšid. Nendes oludes nii tugeva vastase vastu on keeruline. Tundsin, et kontrollisin trennides tugevaid lööke kaks korda paremini."

"Sakkari on raske vastane, sest ta võib nii rünnata kui ka tagasi tõmbuda ja oma hetke oodata. Ta on selles osas teinud suure arengu. Mul on veel keeruline arvestada, millal riskida ja millal lihtsalt palli mängus hoida. Kui ma oleks mänginud 80 protsentigi sellest, mida ma treeningul näitasin, oleks mäng olnud totaalselt erinev."

Teise seti lõpu emotsioone kommenteerides ütles Swiatek: "Olin lihtsalt pettunud ja kurb, et ma stressiga toime ei tulnud. Ma kipun unustama, et mul on veel aega seda teha. Finaalturniirile pääsedes tundus, et ma tean spordist palju, kuid see pole vahel tõsi, kuna ma pole paljudes nendes olukordades varem olnud. Minu jaoks on see suur asi ning mul on natuke häbi, et ma sellisel tasemel olin," ütles Swiatek.