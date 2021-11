DELFI MEHHIKOS | Sakkari Swiateki nutma puhkemisest: see polnud kena vaatepilt

Sakkari oli viimases geimis läinud 40:0 juhtima ning enne kui ta sai hakata matšpalli mängima, vajas Swiatek aega enda kogumiseks, sest poolatar oli teisel pool võrku nutma hakanud. Paus venis nii pikaks, et pukikohtunik tegi Swiatekile aja viivitamise eest hoiatuse.

Peale mängu embas Sakkari võrgu ääres vastast pikalt ning poolatar teenis Guadalajara publikult sooja aplausi.

"Ennekõike oleme me kõik inimesed ja see on lihtsalt üks tennisematš. Ta on kõigest 20-aastane. Tal on võimalusi ees rohkem kui mul, sest see on tema jaoks alles algus," rääkis Sakkari pressikonverentsil.

"Ma nägin, et tal on raskusi. Seda, mis teisel pool võrku toimus, polnud kena vaadata. Ta on väga, väga kena tüdruk. Meil on alati suurepärased trennid ja vestlused. See (embamine - toim) tuli naturaalselt, mitte ainult sellepärast, et näidata, et ma olen kena inimene või midagi. Ma nägin, et tal on raske ja lihtsalt tundsin, et tahan seda teha."

Mängust rääkides tõi ta ühe võidu võtmena välja servi. Esimese servi punktidest võitis Sakkari koguni 96% (27-st 26) "Ilmselgelt mu serv aitas mind. Tundsin end ka kõrgmäestikutingimustes hästi. Suutsin oma lööke päris hästi kontrollida. Tunnen end siin iga päevaga järjest paremini," lisas kreeklanna.

"Siin on tähtis leida servimiseks õige viis ja punkt üles mängida nii, nagu sina tahad. Selline protsent tuleb muidugi kasuks. Ma ei tundnud väljakul, et see protsent nii hea oleks. See lisab enesekindlust, kui võidad nii palju lihtsaid ja odavaid punkte, ja teeb su elu lihtsamaks."

Vaata emotsionaalset hetke videost!