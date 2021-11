Inimese surnuks sõitnud alkoholijoobes noor USA spordikuulsus võib minna ligi 50 aastaks vangi

Las Vegase politsei teatel sõitis 22-aastane Ruggs koos kaasreisiga ööl vastu 2. novembrit Las Vegase tänavatel ringi Chevrolett Corvette'i autoga, kui kaotas suurel kiirusel sõites ühel hetkel auto üle kontrolli ja sõitis tagant otsa Toyota RAV4 masinale. Kokkupõrke tagajärjel lahvatas Toyota masin põlema. Uurimise käigus hakkas politsei kahtlustama, et ameeriklane oli autot juhtides alkoholijoobes ning kihutas kiirusel 251 km/h, vahendas Washington Post. Väidetavalt oli Ruggsi joove 0,16 promilli, mis on kaks korda enam kui Nevada osariigis lubatud.

Möödunud nädalal toimunud esimesel kohtuistungil käis Ruggs kohal ratastooliga ning kaelatoega. Prokurör teatas istungil, et sportlast süüdistatakse mõjuainete mõju all sõitmise läbi surma põhjustamises ning hoolimatu sõitmise läbi surma põhjustamises. Teisel istungil sai Ruggs kaela veel kaks süüdistust seoses raskete kehavigastuste tekitamise eest mõjuainete mõju all auto juhtimisega ja raskete vigastuse tekitamises hoolimatu sõitmise tõttu.