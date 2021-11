Credit24 Meistriliiga nädal: Bigbank ja Selver võõrustavad Läti klubisid, TalTech sõidab Leetu

Liiga liider on 15 punktiga Tartu Bigbank, teist kohta hoiab 9 punktiga Leedu klubi Gargzdai Amber-Arlanga ning kolmas on samuti 9 punkti kogunud TalTech. Neljandalt tabelirealt leiab 9 punktiga Tallinna Selveri, viies on 3 punktiga Jekabpilsi Luši ja kuues samuti 3 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi.

Tartu meeskond pole veel viie mänguga kaotusekibedust tundnud, viimati saadi 3:0 jagu Pärnust. Jekabpils on pidanud ühe mängu ja selle võitnud, Daugavpilsil on kirjas üks kaotus.

Tartu peatreener Alar Rikberg peab eurosarjas suurt koormust kandnud meestele ka puhkust andma. “Väga tugev väsimus on kõigil, aga hetkeseisuga ei tea, et oleks tõsisemaid tervisehädasid tekkinud kellelgi. Ma ei ületähtusta neid eesootavaid mänge, muidugi läheme parimat andma, aga olen valmis ka kõikuvaks ja ebastabiilseks mängupildiks. Loodan, et suudame end uuesti kokku võtta ja motiveerida, kuidas täiega peale minna, sest olukord on võrreldes Kaasani mängudega ikkagi veidi teistsugune. Daugavpilsi vastu loodan suurele osale põhimeestest puhkust anda ja Jekabpilsi mängu võtame tõsisemalt, seal tuleb ka põhimeestel uusti platsile minna,” kommenteeris Rikberg.