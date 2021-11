Tenniselegend pakub WTA finaalturniiri võitjaks maailma üheksandat reketit

Everti sõnul on tänavuse turniiri tase ääretult ühtlane ja ühte soosikut on ülikeeruline välja tuua.

Endine esireket lisas: "Kontaveit on viimasel ajal suurepärases vormis olnud, aga ma ei tea, kas ta võib olla väsinud. Ma panustaks lõpuks Swiateki peale."

Tasub märkida, et Everti kommentaar oli antud enne Anett Kontaveidi eilset avamängu, kus eestlanna alistas valitseva French Openi võitja Barbora Krejcikova kõigest 75 minutiga 6 : 3, 6 : 4.

Eelmisel nädalal oli Evert öelnud Kontaveidi kohta: "Ma pean end siin seljale patsutama, sest mulle on ta mäng alati meeldinud. Kolm aastat tagasi, kui ma esimest korda teda analüüsisin, imestasin ma: "Miks ta rohkem ei võida?" Ta silmad põlevad ning ta liigub nagu välk. Need kaks asja on tema mängu hoogustanud."