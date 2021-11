Hyundai plaanib järgmisel aastal välja panna neli ralliautot

"Esimesel poolaastal ma vaevalt näen seda võimalust [nelja autoga sõita],” rääkis Adamo DirtFishile. "Hooaja teisel poolel poleks see üldse halb valik. Me ei saa unustada, et testipäevade arv on endiselt piiratud, nii et võib-olla saame rohkem rallit sõita – mida rohkem autoga sõidame, seda rohkem kogemusi saame."