DELFI MEHHIKOS | Kuidas tehti kaheksa nädalaga ära kümne kuu töö ning mis juhtub, kui keegi aastalõputurniiril positiivse koroonaproovi annab?

13. septembril teatati, et koroonapandeemia tõttu tuleb aastalõputurniir, mis eelmisel aastal sootuks ära jäi, Hiinast Shenzhenist mujale kolida ning uueks mängupaigaks saab Guadalajara. Väidetavalt kaaluti ka Praha, Los Angelese ja Hong Kongi kandidatuuri, kuid mehhiklased olid kõige motiveerituvamad turniiri nii lühikese ajaga endale võtma.

Kuigi viimase kahe kuu jooksul on Binderil töötunde kogunenud nii palju, et tervislikum oleks neid mitte kokku lugedagi, on ta endiselt entusiastlik ja rõõmsameelne. "Ma teen nalja, et meie töötunde võib mõõta ilmselt miljonites, aga kui sa näed kogu paketti kokku saamas, neid väljakuid, õnnelike nägudega mängijaid - siis see täidab sindki rahuolutundega ning sa tead, et kõik läheb hästi."