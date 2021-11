TÄISPIKKUSES | Endiste esireketite lahingust aastalõputurniiril kujunes tõeline triller

Esimesed kaks matšpalli olid Pliškoval kasutada Muguruza pallingul seisul 5:4, kuid Muguruzal õnnestus otsustav sett viia kiiresse lõppmängu, kus Pliškova sai kolmanda matšpalli seisul 6:5. Neljandalt matšpallilt õnnestus tal lõpuks võtta Muguruza vastu karjääri 9. võit. Hispaanlannale on ta kaotanud vaid kaks matši.

Kontaveidi järgmine vastane on Pliškova - see mäng toimub reedel Eesti aja järgi kell 22. Neljapäeval kell 22 saab Delfi TV vahendusel kaasa elada teise alagrupi avamatšile Maria Sakkari ja Iga Swiateki vahel, reedel kell 3.30 varahommikul kanname üle Arina Sabalenka ja Paula Badosa kohtumist.

"See oli väga raske matš meile mõlemale. Lõpuks sai määravaks üks punkt, sest me jõudsime kiiresse lõppmängu ning ma päästsin mitu matšpall. See oli kindlasti valus kaotus," rääkis Muguruza pressikonverentsil.