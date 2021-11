DELFI MEHHIKOS | Barbora Krejcikova: kaotasin vaid kahe servimurde tõttu

"Mäng oli keeruline. Anett tegi korraliku mängu ja servis hästi. Ma kaotasin tegelikult vaid kahe servimurde tõttu," kommenteeris tänavune French Openi üksik- ja paarismängu tšempion, kes ka aastalõputurniiril osaleb mõlemas mänguliigis.

"Üritan näha positiivset. Mul on veel viis matši ees, mida oodata. Üritan ülejäänud turniiri nautida, kuigi täna asjad kõige paremini välja ei tulnud."

Mis see oli, mis sinu jaoks täna eriti keeruline oli?

Lihtsalt need olud. See oli mu esimene mäng, seega ma lootsin paremini esineda. Aga ei tulnud nii hästi välja. Arvan tõesti, et vaid kaks murret saidki määravaks, üks esimeses ja teine teises setis. Loodan, et suudan nendes oludes oma mängu veel parandada.

Keeruline on ka see, et vaid paar päeva tagasi ma mängisin Euroopas ja nüüd siin. See on väga-väga keeruline. Pean enda kallal tööd tegema ning lootma, et mu paremad mängud on alles ees.

Kirjelda, kuidas sa lähened turniirile, kust sa pärast esimest kaotust kohe koju ei pea minema. Mida sa teed järgmise 24 ja 48 tunni jooksul, et pea uuesti selgeks saada?

See on mulle esmakordne kogemus. Tavaliselt ootab meid peale kaotust kodutee. Ma tõesti ei tea, kuidas sellele läheneda. Üritan lihtsalt asja positiivset poolt näha, tunda rõõmu sellest, et ma siin olen, et mul on olnud väga hea hooaeg ja ma saan mängida maailma parimatega. Ning võidelda iga palli pärast.

