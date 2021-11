DELFI VIDEO BELGIAST | Kregor Hermet: me ei saa enam järjest niimoodi kaotusi vastu võtta

"Ma tahaks öelda, et tahtsime võidelda. Kõik teadsid, kui tähtis mäng see on. Aga nad olid meie jaoks väga hästi valmistunud. Neil oli aega treenida ja teha eelmisest mängust järeldusi (Kalev kaotas Oostendele kodus 85:87 - A.K.). Nad võtsid kõik meie trumbid algusest peale kinni," rääkis Delfi videointervjuus.