Naiste tennise ekspert Courtney Nguyen: Kontaveiti praegune hoog on ebareaalne ja ennenägematu

Mehhikos WTA aastalõputurniiri kajastavat USA ajakirjanikku Courtney Nguyeni peetakse tennisemeedias naiste tennise guruks, kellel on parim ligipääs selle ala telgitagustesse ja kõige paremad suhted mängijatega. 2008. aastal hakkas ta oma tennisemõtteid kirja panema isiklikku blogisse, 2011. aastal kirjutama mainekale spordiajakirjale Sports Illustrated ja 2015. aastast on ta naiste tennise katusorganisatsiooni WTA palgaline ajakirjanik.

Oled tennist lähedalt jälginud üle kümne aasta. Kas oled varem näinud sellist seeriat nagu Anetil, kes on võitnud viimasest 28 matšist 26 ja viimasest viiest turniirist neli?

Ei. Lähimad, mis mulle meenuvad, on Caroline Garcia 2017. aastal Wuhanis ja Pekingis saadud kaks järjestikust turniirivõitu, mis andsid talle samuti finaalturniiri pileti. Mis mind Aneti puhul hämmastab, on see, et ta tegi seda kahe ja poole kuu jooksul. Olla augustis maailma 30. reket ning kaotada siis ülejäänud hooaja peale vaid kaks mängu... See on minu jaoks ebareaalne ja kindlasti ennenägematu! Oleme ka WTA-s paari inimesega sellest rääkinud ning me keegi pole midagi sellist varem näinud.