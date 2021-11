Tšehhi miljardär sai Inglismaa jalgpalli tippklubi omanikuks

West Ham United teatas, et Tšehhi ärimehe investeering aitab klubi pikaajalisi võlgu kustutada ja jätkata seda arengut, mida on viimastel hooaegadel tehtud.

"Olen jalgpalli suhtes väga kirglik," ütles 46-aastane Kretinsky. "Hindan ja austan väga West Ham Unitedi erakordset ajalugu ja traditsioone, samuti selle lojaalset ja kirglikku toetajaskonda ning ka väga inspireerivat rolli, mida see mängib paljudes sotsiaalsetes programmides ja algatustes."

"Klubi areng ja kasv viimastel aastatel on olnud kõigile näha ja mul on hea meel sellest osa saada. Minu arvates on meid ees ootamas väga põnev tulevik."