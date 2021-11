Suusatäht jääb Pekingi olümpialt eemale: eile ma lamasin põrandal, kallistasin koera ja lihtsalt nutsin

"Kahjuks oli see oodatud, kuid see on muidugi väga kurb. Me kaotame suurepärase meeskonnakaaslase ja loomulikult suurepärase medalilootuse olümpial," ütles Byström.

Kuidas see rahvuskoondist mõjutab? "Meil ​​on ülitugev meeskond, mille üle võib õnnelik olla, kuid sellel on negatiivne mõju ka seetõttu, et ta [Svahn] on tõesti hea meeskonnakaaslane. Ta annab teistele energiat ja saab kõigiga väga hästi läbi. Aga meil on teisigi, kes uksele koputavad ja kes tahavad olla maailma parimad, nii et ilmselt on see võimalus ka neile," sõnas Byström.