Hamilton: Red Bull ja Verstappen on meie jaoks liiga kiired

„Ees ootavad veel neli võistlust. Loomulikult on 19 punkti väga palju. Verstappen on teeninud tänavu väga palju võite (9 esikohta Hamiltoni 5 vastu),” sõnas Hamilton GP Fans’ile.

„Kardan, et nad (Max Verstappen ja Red Bull) on meie jaoks liiga kiired. Anname endast kõik, kuid kahjuks ei ole seni sellest piisanud,” sõnas seitsmekordne maailmameister. „Mehhikos näitasid nad meist paremat kiirust. Kui nad suudavad selle kiiruse üle tuua ka järgmistele võistlustele, siis me võime olla hädas. Täpsemalt öeldes me olemegi sellisel juhul hädas.”