Soome meedia: Tänaku aastapalk jääb napilt alla ainult Ogier'le

Kauppalehti teatel on kõige suurema põhipalgaga rallisõitjaks seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier, kelle töötasuks Toyotas on 6,5 kuni 7 miljonit eurot. Selles tabelis on teisel kohal Hyundai piloot Ott Tänak 6 kuni 6,5 miljoni euroga ning kolmas samuti Hyundai rooli keerav Thierry Neuville 5 kuni 5,5 miljoni euroga.

Lisaks on soomlased välja toonud, et Elfyn Evansi töötasu jääb Toyotas 1,5 kuni 2 miljoni euro vahele ning Kalle Rovanperä teenib Toyotas 1 kuni 1,5 miljonit eurot. Veel on ära mainitud ka Toyota neljandas autos sõitva Takamoto Katsuta teenistus, milleks on 0,5 kuni 1 miljon eurot.

Praegused tiimikaaslased ja tänavuse hooaja suurimad rivaalid Ogier ja Evans kuulusid mõned aastad tagasi koos ka M-Spordi ridadesse ning toona oli meeste teenistuse erinevus veelgi suurem. Toona teenis Ogier põhipalgana 8 miljonit eurot, kuid Evansi töötasuks jäi 250 000 eurot.

Kauppalehti kirjutab, et lisaks teenivad piloodid poodiumikohtade eest boonuseid. Reeglina toob ralli võitmine veel sisse umber 10 protsendi suuruse summa põhipalgast ehk Ogier’i puhul siis ligemale 700 000 eurot. Teise koha puhul on vastav protsent 5 ja kolmanda koha korral 2,5.

Nii toobki Soome meedia välja, et sel hooajal neli MM-rallit võitnud ja kahel korral kolmas olnud Ogier on boonustena juurde teeninud umbes 3 miljonit eurot.

Antud summadest tuleb sõitjatel aga päris palju loovutada. Esmalt tuleb maksta maksud, kuid lisaks tuleb neil maksta palka ka kaardilugejatele. Reeglina on palgasummaks 10 protsenti sõitja põhipalgast. Üle 10 protsendi pidi Soome meedia teatel teenima Ogier’i kaardilugeja Julien Ingrassia.