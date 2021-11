EOK spordifilmide programmi tõmbab käima Arsene Wengeri dokumentaalfilm

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on tänavu EOK spordifilmide programmi valitud linateosed eheda emotsiooniga. „Spordifilmid avavad meile läbi sportlase või tema lähedaste silmade nende võitude ja kaotuste olemuse. Just tänu neile näeme, milliseid pingutusi ja ohverdusi nõuab tee saavutusteni või milliseid tagasilööke tuleb oma sporditeel läbida,“ ütles Sõõrumaa.

Pimedate Ööde Filmifestivali tegevjuht Mikk Granström lisas, et EOK spordifilmide programm on ka maailmas hea mainega. „Meie spordifilmide programm on muutunud viimastel aastatel sedavõrd oluliseks, et filmitegijad võtavad meiega ise ühendust, et antud programmi oma filmi saada. See on tõestus sellest et antud programm on tugevalt kanda kinnitanud PÖFFi programmide ja publiku seas,“ sõnas Granström.

EOK spordifilmide programmi kuuluvad:

Arsène Wenger: Võitmatu („Arsène Wenger: Invincible“, Ühendkuningriik 2021, režissöörid Gabriel Clarke, Christian Jeanpierre)

Legendaarne Arsenali peatreener Arsène Wenger kes tüüris meeskonda kokku 22 pikka aastat, võites 707 mängu, 3 korda Inglismaa liiga tiitli, 7 korda FA Cupi ning 7 korda Community Shieldi võistlussarja. Selles jalgpalligurmaanidele tehtud dokumentaalfilmis avab Arsène Wenger end vaatajatele ning räägib, mis on jalgpallis oluline ja kuidas jõuda eduni. Ning mõistagi selgitab oma jalgpallifilosoofia telgitaguseid.

Kollanokk („Rookie“, Belgia 2021, režissöör Lieven Van Baelen)

Spordis ei ole otseteed eduni; see tee on tihti käänuline ja paljud, kes selle ette võtavad, ei pruugigi edu saavutada. Ebaõnnestumised ja uuesti jalule tõusmine on spordis tavalised, ellu jäävad ainult need, kel on piisavalt sihikindlust. Motospordis tuleb rinda pista kiirusega ja trotsida sõna otseses mõttes surma ennast: pidevalt piiri peal sõitmine võib tuua kaasa kurvad tagajärjed. Nii juhtub ka filmi peategelase Nickyga (Matteo Simoni), kes satub raskesse mootorrattaavariisse. Sellest saab aluse valuline võitlus sporti tagasituleku nimel.