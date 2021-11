Värske peatreener Xavi pani Barcelonas paika ranged reeglid: Pique pidi kohe oma plaane muutma

Väidetavalt on Xavi paika pannud ka ranged reeglid, millele mängijad peavad edaspidi alluma. Xavi sõnul on esmatähtis jalgpall ja alles seejärel võib mõelda teistele tegevustele. Esimesena sai Xavi karme reegleid tunda kogenud keskkaitsja Gerard Pique.

34-aastane Pique on läbi karjääri jaganud lahkelt intervjuusid ning väljendanud oma arvamust. Nüüd tuleb tal selles osas ilmselt mõneks ajaks tagasi tõmmata. Pique on praegu vigastuse tõttu väljakult eemal, kuid ta oli Xavi esitlemisel kohal.

„Minu eesmärk ei ole olla karm. Kõige tähtsamad on kord ja reeglid. Nii on igas ettevõttes. Kui ma olen allunud reeglitele, siis on mul läinud hästi. Kui reeglid on aga puudunud, siis on ka asjad halvasti läinud. Seega tuleb paika panna reeglid ja neid ka täita,” olevat Xavi meeskonna kogunemisel mängijatele öelnud.