Suurepäraselt mänginud Kriisa teenis ära võrdluse NBA tipptegija ja Euroliiga legendiga

Lloydi käest uuriti ka, et millist tegevmängijat Kriisa talle meenutab. Arizona peatreener tõi välja kaks nime. „Lihtne oleks öelda, et ta meenutab T. J. McConnellit ja Kevin Pangost. Tal (Kriisal) on T. J. julgus ning Pangose vise. Nad on väga tugevad ning sitked mängijad. Loodan, et ta areneb ning jõuab nende mängijate tasemeni. Usun, et ta on sellele lähedal. ”