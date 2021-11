VIDEO | Kelly Sildaru konkurent sooritas ajalooliselt keeruka triki

Mis on kummagi naise trumbid? Pargisõidus on Sildaru reilidel selgelt maailma parim, hüpetel on Gu jõudnud mitme kahekordse cork’ini. Rennisõidus avaldab kohtunikele muljet Gu hüpete kõrgus, kuid Sildaru on jällegi tehnilisem ja mitmekülgsem.