Tyson Fury't segas tiitlimatši ajal tõsine vigastus, mis vajas pikka operatsiooni

„Praeguseks on ta antud probleemi tõttu käinud juba ka operatsioonil. See kestis kokku kuus tundi,” lisas John Fury. „Minu teada olid luude otstele kasvanud kannused, mis vajasid eemaldamist. Juba matši eel teadis Tyson, et ta ei saa kasutada oma tavapärast taktikat.”