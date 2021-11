DELFI VIDEO BELGIAST | Rauno Nurger: mänge on olnud palju, vormi pärast kurta ei saa

Kalev/Cramo ja Oostende pidasid oktoobri lõpus Tallinnas maha põnevuslahingu, kus kalevlased said lisaajal valusa 85:87 kaotuse. "Peame kaitses paremini mängima. Eelmises mängus said nad palju lihtsaid korve," tõdes tsenter Rauno Nurger Delfile. "Samas peame targemalt mängima kui eelmine mäng, siis on meil hea võimalus nad ära võita."