Venelased OM-hõbedani viinud Vesik: mul on nendega veel midagi saavutada

Tokyo OM-finaalis jäi Vene paar 0:2 alla Norra duole Anders Mol - Christian Sörum. "Olümpiahõbe saada on väga valus kogemus. Väga rõõmus, aga samas väga valus. Maksimum on nii lähedal ja siis sa seda ei saa. Praegu olen õnnelik, sellel hetkel olin kurb," meenutas Vesik.

Kui pärast hõbedast finaali oli Vesiku tulevik mõnda aega lahtine, pikendas ta novembri alguses lõpuks Venemaa võrkpalliföderatsiooniga lepingut. "Mul oli pakkumisi nii Austriast, Poolast kui ka teistest huvitavatest riikidest. Vene poistega on mul aga midagi tegemata ja ma tunnen enda sees, et ma ei tahaks uut sammu astuda. Tahaksin Eestisse tagasi tulla ja siin korralikult rannavõrkpalli arendama hakata, aga tunnen, et mul on Vene poistega veel midagi teha. Hõbedast kullani on väga-väga pikk ja suur samm. Kõik algab nullist peale," sõnas Vesik.