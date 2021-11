Elukaaslase tapnud Oscar Pistoriusel on võimalus enneaegselt vanglast pääseda

Pistorius tappis elukaaslase Steenkampi 2013. aasta Valentinipäeval. Läbi vannitoa ukse tüdruksõbra maha lasknud Pistorius väitis toona, et oli äsja unest ärganud ja pidas naist hoopis murdvargaks. Kohus sportlase juttu uskuma ei jäänud.

AP teatel on Pistoriusel nüüd võimalus taotleda enneaegset vabastamist. Kõigepealt peab mees kohtuma tapetud Steenkampi vanematega. Ohvri vanemad on ise nõudnud Pistoriusega kohtumist, et nad saaksid nõuda vastuseid mehelt, kes nende tütre surnuks tulistas.

AP andmetel pidi istung toimuma algselt juba oktoobris, kuid see lükati edasi. Osaliselt seetõttu, et kohtumist Pistoriuse ja Steenkampi vanemate vahel polnud veel organiseeritud. Vanematel Barry ja June Steenkampil on ka endal võimalus Pistoriuse istungiga seoses kohtuotsuse osas soovitusi anda. Pole aga teada, kas vanemad oleksid Pistoriuse enneaegse vabastamise vastu või mitte.

Pistoriuse advokaat Julian Knight loodab, et kohtumine Pistoriuse ja Steenkampide vahel toimub 2021. aasta jooksul.

Algselt ei oleks Pistoriusel veel tänavu pidanud olema võimalust enneaegset vabastamist taotleda. Kohalik kohus leidis aga tänavuse aasta alguses, et Pistoriuse vanglakaristuse pikkuse määramisel on tehtud viga, sest ei arvestatud, kuna talle mõrvasüüdistus esitati ja kui kaua ta oli juba vahi all viibinud, kirjutas Daily Mail. Nii võibki mees 18 kuud esialgsest kuupäevast varem vabadusse pääseda.