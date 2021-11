Probleemid Unitedis: mängijad ei mõista Solskjaeri otsuseid, Ronaldo on klubi langusest šokis

The Daily Maili andmetel on ka mängijate seas frustratsioon olukorra suhtes viimaste nädalatega kasvanud. Väidetavalt on Bruno Fernandes üks mängijatest, kes tunneb, et Solskjaer ja tema tiim ei anna mängijatele selget plaani, kuidas edasi liikuda. Mures on ka 12 aasta järel Unitedisse naasnud Cristiano Ronaldo, kes on väidetavalt šokis sellest, kui madalale on klubi standardid langenud.