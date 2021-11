Peep Pahvi nädala viisik | Seni suureks pettumuseks osutunud leegionäri järsk avanemine

Loomulikult ei saa olla kindel, et üks hea mäng tähendab korvpalluri täielikku avanemist. Kuid vähemalt korra näitas Alekdsa Nikolic Tarva särgis tõeliselt särava esituse.

Peep Pahvi möödunud nädala viisik on selline:

Aleksa Nikolic (Rakvere Tarvas)

Lõpuks ometi näitas Serblasest tagamängija sellist mängu, nagu Tarva klubi juhtkond ja peatreener Martin Müürsepp temalt ootavad. Nikolici palkamise aluseks olnud videote põhjal oodati Rakverre hea klassiga mängujuhti, kuid senistes kohtumistes polnud ta jõudnud oodatud tasemele lähedalegi. Tema tegutsemist vaadates tekkis pigem küsimus, kuidas selline mees üldse siia pääses.

Reedel alistas Tarvas koduväljakul dramaatilises heitluses Tartu Ülikooli ja sai kirja hooaja esimese võidu. Nikolic panustas võidu heaks 21 punkti, 10 laupalli ja 10 söötu - seega täiesti ehtsa kolmikduubli. Sinna juurde tegi ta veel ka 5 vaheltlõiget.

26-aastane ja kahe meetri pikkune tagamängija tõestas, et midagi temas ilmselt on ning see mäng vaigistas ilmselt mõneks ajaks ka korvpalliringkondades tiirlevad jutud sellest, et Nikolic tuleks mõne parema mehe vastu vahetada.

Pole kahtlust, et Sten Sokk on endiselt Eesti parim mängujuht. Tema mängu vaadates jääb mulje, et vastase kaitse lahti harutamine on tema jaoks käkitegu. Arvestades TalTechi tulejoonel asetsevat jõudu, muudab see selle meeskonna väga ohtlikuks.

Rapla vastu peetud mängus sekkus Sokk pingilt, ent juhtis oma meeskonda kindlakäeliselt. Ta kogus küll „vaid" neli söötu, kuid statistika ei näita seda, kuidas ta rünnakute alustamiseks pani palli alati õigesse kohta. Lisaks söötmisele, on ta ka hea viskaja. 19 punkti on selle ilmekas näitaja.

Pärnu meeskond on tänavu näidanud ebastabiilset mängu ja sama ebastabiilselt on tegutsenud ka üks nende liidreid Robert Valge. Hea viskajana on tema kolmeste tabavus olnud tasemel, kuid tervikuna pole ta suutnud eredalt esile kerkida. Pigem vastupidi, ta on püsinud varjus ning punktiskoorid on jäänud kahvatusk.