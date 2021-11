OTSEBLOGI | Suur mäng Tartus: Venemaa tippklubi liigub vääramatult võidu suunas, Bigbank on jäänud raskesse seisu

Peatreener lisab, et tema meeskonna ainus võimalus Kaasanile vastu saada, on mängida riski piiril. “Ja siis oodata seal õnnestumist. Sportlik eesmärk on mängus püsida võimalikult kaua ja mitte lasta vastasel lustima hakata. Lisaks on need kohtumised võimas kogemus kõigile meie mängijatele ja loodan, et nad leiavad endas oskuse neid mänge ka nautida. Mehed on põnevil ja mina samuti, sest kõik mõistavad, milline võimalus see on. Sa võid 10 aastat järjest eurosarjas mängida, aga ei saa iial sellist vastast. Need mängud on mõne mehe jaoks ilmselt karjääri kõige olulisemad üldse,” tõdeb Rikberg.