Manchester Unitedi legend leiab, et Solskjaeril on aeg tagasi astuda

United on viimasest kuuest liigamängust kogunud vaid neli punkti ja langenud kuuendale kohale, jäädes liidrist Chelsea`st juba üheksa silma kaugusele. Solskjaeri tool on löönud korralikult kõikuma pärast kahte koduväljakul saadud kaotust - Liverpoolile jäädi alla koguni 0:5 ja linnarivaal Manchester Cityle 0:2.

Ferdinandi arvates saaks Solskjaer praegu ametit maha pannes lahkuda püstipäi.

"Ole alustas seda hooaega hästi, see oli positiivne. Suvel vaatasime uusi oste ja leidsime, et just seda United vajabki. Nüüd ma aga ei näe väljakul seda taktikat ega identiteeti, mida Unitedi mäng peaks eeldama," sõnas Ferdinand Vibe With Five YouTube`i saates.

Endine keskkaitsja tunnistab, et kartis algusest peale, et norralane pole see mees, kes viiks Unitedi suurte tiitlivõitudeni.

"Olin sisimas alati pisut skeptiline. Kas ta võiks meid viia meistriks? Ma ei olnud kindel, ma ei olnud selles täielikult veendunud, kuid lootsin, et ta suudab seda teha. Kuid see, mida ma sel hooajal näinud olen, paneb mind tundma, et võib-olla on nüüd saabunud aeg, et teatepulk üle anda kellelegi, kes suudaks meid edasi viia," rääkis Ferdinand.