Liverpooli legend Steven Gerrard võib naasta Inglismaa kõrgliigasse

BBC kirjutab, et Aston Villa juhtkonnale on Gerrardi töö Rangersis muljet avaldanud ja nad palkaks inglase hea meelega pühapäeval vallandatud Dean Smithi asemele.



Lisaks on 41-aastane Gerrard vana tuttav Aston Villa tegevjuhile Christian Purslowile, kes töötas varem Liverpooli klubis kõrgel ametikohal.